Dans un entretien accordé à TV5 Monde, l’écrivain guinéen Tierno Monénembo a livré une analyse sans concession de la transition en cours en Guinée. L’auteur du Terroriste noir, connu pour son franc-parler, y exprime un profond scepticisme quant aux intentions réelles du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), qu’il accuse de dérive autoritaire.

“Je doute du régime lui-même. Je doute de sa bonne foi. Je doute de ses intentions. Je doute de ses méthodes”, déclare-t-il, avant d’asséner : “Ce n’est pas un régime démocratique. Il ne cherche pas des élections, il cherche à conserver le pouvoir par tous les moyens, surtout par la répression. Je ne crois pas du tout à ce régime. Je ne crois pas qu’il y aura une élection en Guinée. C’est un retour en arrière. Mon pays est rattrapé par ses vieux démons. Je ne vois aucune lueur d’espoir. Rien qui permette d’envisager autre chose que la répression et la corruption, comme la Guinée l’a connue depuis l’indépendance.”

Revenant sur les engagements pris par les autorités au lendemain du coup d’État du 5 septembre 2021, l’écrivain se montre cinglant : “Ils n’ont tenu aucune promesse. Ils nous avaient promis que la justice serait leur boussole… On n’a rien vu. La répression est permanente, des gens disparaissent au quotidien, on tue de la manière la plus scandaleuse. C’est le retour des années noires. C’est le régime Sékou Touré.”

Las de voir l’histoire se répéter, Monénembo dénonce une mécanique politique figée, marquée selon lui par la permanence de pratiques dictatoriales : “Parfois, j’ai envie de crier ou de sauter par la fenêtre. C’est un cycle répétitif. La tyrannie est devenue un mode de vie en Guinée. Nous sommes sous la sixième tyrannie depuis l’indépendance. Les mêmes méthodes, les mêmes discours, les mêmes procédés. Je ne sais pas comment interrompre ce cercle vicieux. Parce que rien ne change. Le gouvernement n’a aucune intention de s’ouvrir à un dialogue avec la société civile ou l’opposition. Il s’agit d’un régime putschiste, illégal, qui devrait quitter le pouvoir depuis au moins un an. Mais il s’accroche.”

Face à ce qu’il considère comme une impasse politique, l’écrivain appelle à la mobilisation : “Il faut se battre. Par tous les moyens disponibles. Pour l’instant, ce sont des moyens pacifiques, légaux. Mais il faut dire la vérité : les circonstances créent les moyens de lutte. Si la loi n’existe plus, il faudra peut-être envisager autre chose.”