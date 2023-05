Les Forces Vives de Guinée appellent à manifester ce mercredi 10 et demain jeudi 11 mai 2023 dans le Grand Conakry. Le motif de cette manifestation est d’exiger la libération des acteurs sociaux et politiques en prisons depuis plusieurs mois et le retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Pour cette première journée, il semble que l’appel soit suivi dans une certaine mesure, notamment sur l’axe Leprince. Du rond-point d’Enco5 au carrefour de Cosa, la circulation est moins fluide. Les boutiques et magasins sont fermés, tandis que les citoyens vaquent librement à leurs occupations quotidiennes.

À Cosa, les policiers sont vigilants. Pour l’instant, aucun leader des Forces Vives n’est visible au point de ralliement de la marche pacifique et citoyenne. Un dispositif sécuritaire très impressionnant est en place. La circulation suit son rythme normal, de même qu’au niveau de l’aéroport.