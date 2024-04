La fête de l’Aïd Mubarak, a été célébrée ce mercredi 10 avril 2024. S’acquittant de son devoir religieux à la grande mosquée Fayçal, en compagnie de certains membres du Gouvernement et de son Directeur de cabinet adjoint, le premier ministre, Bah Oury, a fait une promesse aux Guinéens dans le cadre de la desserte en électricité.

« Le Gouvernement est conscient que le mois de ramadan de cette année a été particulièrement pénible pour la grande majorité de nos compatriotes du fait d’un déficit en desserte d’électricité. Nous en sommes conscients et pendant ces semaines avec l’ensemble des équipes gouvernementales, nous travaillerons pour que le plus rapidement possible une solution acceptable puisse être trouvée. Nous remercions le peuple guinéen pour sa capacité de résilience. Comme on aime à le dire, ce sont des épreuves qui enseignent et qui endurcissent. Le peuple de Guinée de par cette capacité a montré une maturité que nous saluons et que nous reconnaissons. Bonne fête à tous ! », a laissé entendre le chef du gouvernement.

Après l’accomplissement de son devoir religieux, Bah Oury s’est rendu au palais Mohamed V, pour présenter ses vœux de bonheurs au président