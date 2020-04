La mouvance présidentielle réagit à la menace du FNDC: « On ne doit pas s'amuser avec la santé des Guinéens...»

La menace de manifester brandi par le FNDC est mal accueillie au sein de la mouvance présidentielle. Les responsables du RPG arc-en-ciel estiment que, le moment est mal choisi par le FNDC pour appeler à des manifestations, alors que le monde entier fait face au Covid-19.

À en croire Patrice Camara, membre du bureau politique national du Parti au pouvoir, les opposants doivent savoir raison garder face à cette situation de crise sanitaire.

« Si on a un conseil ou tout au moins une suggestion à les faire c’est de ne pas s’amuser avec la santé des Guinéens. Puisque nous sommes nous-mêmes partie intégrante de la propagation de la maladie Coronavirus en République de Guinée, je pense pas que ça soit de nature à sécuriser la vie des citoyens d’une manière générale et la santé publique. Donc c’est une manifestation qui a un coup de cœur, nous les invitons à savoir raison garder pour que nous puissions nous sortir d’abord de cette pandémie et ensuite on verra comment résoudre les problèmes politiques entre nous. »

Parmi ses revendications, le FNDC dénonce l’arrestation et la détention des membres de la plateforme.

Patrice Camara, invite les responsables du front à adopter des stratégies beaucoup plus responsables. « Je pense pas si c’est la manifestation qui va faire libérer leurs camarades. Ce qui est important ici, c’est d’utiliser d’autres approches plus responsables, plutôt que d’exposer la vie des citoyens. Leurs avocats n’ont qu’à rentrer en négociation avec la justice. Et également les partis politiques qui sont membres du FNDC ouvrent des négociations avec le pouvoir pour l’aboutissement de ses revendications. »