Violences répétées à Wanindara: un chef de quartier accusent les politiques d’instrumentaliser “de jeunes combattants »

Si l’appel à la résistance active et permanente du Fndc à été moins suivie ce mardi 10 mars 2020, y compris dans les quartiers réputés chauds de Conakry, à Wanindara des affrontements entre jeunes et forces de sécurité ont été enregistrés.

Selon le constat de notre reporter sur l’Axe Hamdallaye-Wanindara, boutiques et magasins sont restés fermés toute la journée. Cependant, la circulation routière est restée quasi-normale.

Si aucune violence n’a été signalée, ce mardi, dans les quartiers de Hamdallaye, Koloma, Bambeto et Cosa, cependant des heurts ont opposé les forces de sécurité aux manifestants à Wanindara faisant au moins un blessé par tir à gaz lacrymogène et plusieurs arrestations.

Face aux violences répétées dans sa zone, le chef de quartier de Wanindara 3 accuse les politiques « d’instrumentaliser” et pointe du doigt la complicité des sages et la démission de parents.

« J’ai un rapport très serré avec ces populations. La plupart des habitants d’ici sont de commerçants. Ils sortent le matin et reviennent tardivement. L’éducation des enfants revient aux mamans qui à un certain âge des enfants ne maîtrisent pas les choses. C’est pour moi une démission des pères. Souvent, on m’appelle au téléphone pour me dire qu’on a envoyé deux ou trois millions aux enfants pour préparer la manifestation du lendemain. Ce n’est pas le président Alpha Condé qui va envoyer de l’argent ici pour que les manifestants sortent. Souvent, je reste sur mon immeuble, je vois des imams et des érudits distribués de l’eau aux jeunes qui jettent de pierres » accuse M’Bira Mané.

Interrogés, les jeunes réfutent les accusations du chef de quartier. « Notre lutte est noble. Personne n’a reçu de l’argent pour sortir manifester ici. Si le chef de quartier parle d’argent, ce n’est pas vrai. Nous combattons contre un changement Constitutionnel et un troisième mandat. Nous savons ici que c’est le chef de quartier qui indique les domiciles des uns et des autres, raison pour laquelle ils viennent kidnapper à partir de 22h« , accuse à son tour le leader de jeunes de Wanindara.