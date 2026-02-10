Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Ibrahima Sory 2 Tounkara, a pris part ce mardi 10 février 2026 à la séance plénière du Conseil national de la transition (CNT). À cette occasion, le président de l’institution législative de la transition, Dansa Kourouma, a adressé un message solennel au nouveau garde des Sceaux, soulignant les fortes attentes placées en lui pour la réforme du système judiciaire guinéen.

Dans son discours d’ouverture, Dansa Kourouma a rappelé que, pour le chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, la justice constitue « la boussole de la transition ». Il a ainsi insisté sur la mission essentielle confiée au nouveau ministre : redresser l’institution judiciaire et restaurer la confiance des citoyens.

Souhaitant officiellement la bienvenue au juge Ibrahima Sory Tounkara, le président du CNT a cité Martin Luther King Jr. : « S’il n’y a pas de justice, il n’y aura pas de paix».

Poursuivant son intervention, Dansa Kourouma a mis en avant le lien étroit entre justice et stabilité nationale. « Nous ne faisons pas la justice parce que nous aimons la justice, c’est parce que c’est le prix de la paix. C’est pourquoi, en vous confiant la tête du ministère de la Justice, vous devenez le premier gardien de la paix dans notre pays, le défenseur de la légalité et de l’égalité entre les citoyens », a-t-il déclaré.

Conscient de l’ampleur des défis qui attendent le nouveau ministre, le président du CNT a néanmoins exprimé sa confiance en ses capacités. « C’est pourquoi, monsieur le ministre, au nom de la représentation nationale, je vous souhaite plein succès dans votre mission, très exaltante, mais très difficile, parce que les attentes sont énormes. Mais, en croyant en Allah, en demeurant juste et loyal, je suis sûr et certain, et je parie, que vous parviendrez à redresser la justice avec l’appui du président de la République, l’accompagnement de toutes les institutions de la République et du peuple de Guinée », a-t-il affirmé.