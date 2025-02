Démarrée hier samedi, la sixième journée de la Ligue 1 a pris fin, ce dimanche 09 février 2025. Une journée qui se clôture par des rebondissements au classement général. Si certains clubs ont affiché un bilan positif lors de cette 6ème sortie, d’autres quant ont vécu le contraire.

Les leaders, la SAG de Siguiri et le Hafia FC accrochés

En déplacement dans le Kakandé, le Hafia FC a ouvert le bal de cette 6ème journée face au promu, la Renaisssance caïman club de Kamsar ce samedi. Deuxième avant le coup d’envoi de cette rencontre jouée au stade de l’amitié, le vice-champion en titre a été accroché par le vice-champion en titre de la Ligue 2, la RCCK. Le match s’est soldé par un score nul et fermé (0-0).

De son côté, leader avant la 6ème journée, l’Ashanti GB de Siguiri recevait le Horoya AC au stade M’Balou Mady Diakité GLAO de Kankan ce dimanche. A l’issue de cette rencontre, la SAG s’est inclinée pour la première fois de la saison, face aux jeunes du Horoya qui se relancent après son match nul face au Milo. Le but de la victoire des Matamkas a été inscrit par François Kpotonamou en seconde période, son deuxième but de la saison.

Après ce revers, le club de Siguiri rétrograde à la deuxième place et laisse le fauteuil de leader au Hafia FC, avec le même nombre de points (13 points).

Les rouges et blancs de matam de leur côté, continuent leur série d’invincibilité depuis le début de la saison après 6 matchs joués pour, 3 victoires et trois matchs nuls.

L’AS kaloum sourit à nouveau

Après son premier succès de la saison lors de la journée précédente, l’Association Sportive de Kaloum a enregistré sa deuxième victoire ce dimanche. Face au Club Industriel de Kamsar, en difficulté depuis le début de la saison, les kaloumistes se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à Ibrahima Sory Sankhon (3′), sa première réalisation de la saison. Suite à cette victoire, les hommes de Désiré Fokou quittent la zone de relégation.

Le cauchemar de Soar Académie se poursuit

Rien ne va dans les rangs de Soar Académie depuis le début de la saison. Les académiciens de Ratoma se sont inclinés pour la 5ème fois ce dimanche face à la Renaisssance (2-0). Fadja Barry a inscrit les deux buts des rouges et noirs de Bonfi au stade de Coléah.

Soar Académie se plonge dans une profonde crise avec un bilan d’un point pris depuis le démarrage de cette édition 2024-2025. Pour espérer une suite favorable dans l’élite, réveil s’impose donc au club d’Almamy Saïdou Sylla.

Les autres résultats de la J6

Milo FC vs Flamme olympique (4-2)

Wakriya AC vs ASM Sangarédi (2-2)

Loubha FC vs Guinée Foot-Élite (0-0)