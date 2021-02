Le jeune international guinéen de 19 ans a effectué ses débuts dans le monde professionnel ce soir. Aguibou CAMARA a permis à Lille de venir à bout de Dijon en 32e de finale de la coupe de France.

C’est un rêve qu’a vécu Aguibou CAMARA cet après-midi au Stade Gaston-Gérard. Pendant qu’il honorait sa première chez le groupe professionnel du LOSC, le guinéen s’est offert le luxe de briller en inscrivant son tout premier but. Très bien lancé en profondeur, le minot n’a pas tremblé face à Allagbé. Il arrive au moment opportun et ajuste le gardien dijonnais pour l’unique but de la rencontre.

Grâce à ce petit but, il a permis à son club d’écarter Dijon et d’accéder aux 16e de finale de la Coupe de France. Et par la même occasion, d’attirer l’attention de tous les observateurs sur le génie qui sommeil en lui.

@JeuneElhadj