Au lendemain de l’enlèvement présumé de Néné Oussou Diallo, membre du Comité national des femmes de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le président du parti, Cellou Dalein Diallo, est sorti de son silence. L’opposant a salué la conviction militante de l’intéressée, estimant qu’elle serait ciblée en raison de son engagement politique.

Selon l’ancien Premier ministre, l’enlèvement aurait été perpétré par des hommes en uniforme, encagoulés, arrivés à bord de trois pick-up non immatriculés. Vingt-quatre heures après les faits, il affirme que toutes les démarches entreprises par la famille de la militante et par le parti pour la localiser sont restées vaines.

Dans une déclaration, Cellou Dalein Diallo rappelle le profil politique de la disparue. « Grande mobilisatrice et membre active du BE de l’UFDG, Mme Diallo a été régulièrement sollicitée pour rejoindre le CERAG et le CNRD. Elle a toujours systématiquement décliné ces offres de débauchage et a continué à dénoncer avec véhémence la trahison des dissidents de l’UFDG et les dérives de la junte », a-t-il révélé.

Il soutient également que « malgré les menaces d’arrestation et de kidnapping qu’elle recevait, elle n’a pas cessé d’assumer publiquement sa fidélité à l’UFDG et à son président ».

Pour le leader de l’UFDG, Néné Oussou Diallo vient ainsi allonger la liste des personnes portées disparues sous la transition dirigée par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

« Compte tenu du mode opératoire et de la persistance de la junte à avoir recours à cette pratique de disparition forcée pour faire taire les voix dissonantes et entretenir le climat de terreur indispensable à la confiscation du pouvoir politique, on est convaincu que Néné Oussou Diallo est, elle aussi, victime de cette pratique ignoble », a-t-il martelé, tout en exprimant sa solidarité à la famille de la militante.