C’est avec regret que le rappeur du groupe Hezborap a annoncé le décès de son DJ Aliou Youm ce lundi 10 janvier 2022.

Le rappeur Muslim pleure la disparition du DJ Aliou Youm alias DJ Pol, un jeune DJ du groupe Hezborap et qui a longtemps opéré sur scène avec le groupe.

« On a appris ce matin le décès de DJ Pol. On avait énormément de projets ensemble et on devrait venir ensemble en Guinée pour la dédicace de l’Album ‘’NWW’’ le 19 février à Labé. Il était avec nous lors du ‘’Gandal Show’’ et on avait prévu d’aller ensemble en Guinée pour la dédicace. On travaillait avec lui depuis 2017. Quand on bossait sur notre mixtape ‘’Fina Fiino’’ », a déclaré Muslim.

Attristé par la perte d’un grand guerrier du groupe, Muslim a rappelé que le défunt a également a participé dans le nouvel album.

« Il a amené sa touche dans l’un de nos morceaux, ‘’Sans toi (lui) mon rap n’aura plus de goût sur scène‘’. Donc tu ne verras pas cet album de ‘’Nowawi wondai’’ », a-t-il déploré.

