Le collectif des partis politiques a tenu une énième réunion au siège du PADES ce lundi 10 janvier 2022. Les échanges ont porté sur le dépôt d’un document consensuel au CNRD, contenant des questions relatives à certains aspects de la transition.

Ousmane Kaba, après la rencontre, a fait savoir que le collectif des partis politiques a été créé pour que l’ensemble de la classe politique puisse parler d’une même voix et faire des suggestions pendant la transition. Selon lui, il est évident que parler d’une seule voix n’est pas facile, vu la large gamme de tous les partis politiques.

Cependant, poursuit le président du PADES, il y a des thèmes qui sont communs à tous les partis politiques: «Ce sont ces thèmes qui ont fait l’objet des commissions du collectif des partis politiques. Ces thèmes concernent la nouvelle constitution, le code électoral, le fichier électoral, l’organe de gestion des élections, le chronogramme et la durée de la transition. La classe politique va continuer à se mettre ensemble, à discuter et faire des suggestions dans un esprit de coopération interne avec le CNRD pour que la Guinée puisse sortir indemne de cette transition, pour que nous ne finissions pas cette transition comme celle qui s’est passé en 2010. Cela nécessite la cohésion, le dialogue, le sens de responsabilité de tous les acteurs politiques. On a identifié cinq thèmes sur lesquels nous voulons réfléchir. En même temps nous avons mis en place des commissions pour porter ces thèmes et cette assemblée a approuvé la création de ces commissions.»

Ousmane Kaba est toutefois, optimiste quant à l’évolution des choses à cette allure : «Je dois dire que j’ai le sentiment que notre classe politique devient de plus en plus mûre puisque nous avons la possibilité de s’asseoir ensemble malgré les divergences et de discuter. Nous ne serons pas d’accord sur tous les sujets mais se mettre déjà ensemble et de discuter c’est une très bonne chose.»