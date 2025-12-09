À l’approche de la présidentielle du 28 décembre 2025, la scène politique s’anime autour des prises de position des différents candidats, dont Abdoulaye Yéro Baldé du FRONDEG. Ce dernier a récemment lancé un appel en direction des exilés politiques, déclarant : « Qu’ils soient présents ou pas, il faut qu’ils apportent leur contribution (…) pour que nous puissions aller de l’avant pour un meilleur avenir pour tous. »

Pour apprécier la portée de cette invitation, Guinée360 a sollicité la réaction de l’ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-ciel, Marc Yombouno. Celui-ci estime que la démarche gagnerait en efficacité si elle ciblait directement les responsables politiques concernés. « Il serait préférable qu’il s’adresse directement à ces leaders-là, plutôt que de passer par les médias », a-t-il affirmé.

Interrogé sur une éventuelle réaction du RPG à cet appel, Marc Yombouno reste mesuré. « Ce qui serait bien d’abord, c’est qu’il fasse la démarche appropriée. On ne peut pas faire des suppositions en politique. »

Quant à la sincérité de la démarche, il refuse toute interprétation. « Je ne suis pas dans sa tête. Nous avons nos convictions, il a les siennes. »

Alors que l’UFDG a officiellement annoncé ne soutenir aucun candidat, Marc Yombouno confirme que le RPG maintient également sa ligne actuelle. « Jusqu’à preuve du contraire, c’est la même position. Le RPG fait partie des Forces Vives. »

À quelques semaines du scrutin, il assure que la consigne demeure inchangée au sein de sa formation politique. « Le RPG a déjà fait une déclaration en accord avec les Forces Vives. »