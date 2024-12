Quelques semaines après sa prise de fonction à la tête de l’état-major de l’armée de terre, le colonel Abdoulaye Keita alias Commando Fakhé poursuit sa tournée dans les unités d’infanterie à l’intérieur du pays. Partout, il partage sa vision et dévoile sa stratégie pour faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.

De passage ce week-end au camp militaire de Béhanzin, situé dans la quatrième région militaire de N’zérékoré, le colonel Abdoulaye Keita a salué le courage et la détermination des agents dans la défense du territoire. Il a également appelé les forces de défense et de sécurité à la discipline, au patriotisme et au sens du devoir afin de jouer pleinement leur rôle.

“Aujourd’hui, notre pays fait face à des défis de sécurité complexes : les menaces terroristes, la défense de nos frontières, la lutte contre les trafics transnationaux et bien d’autres. Ces défis exigent de nous une vigilance constante, une préparation rigoureuse et une coordination exemplaire”, a-t-il déclaré.

Après avoir pris plusieurs mesures, notamment l’interdiction du port de casquettes par les agents de l’armée, le chef d’état-major s’engage à œuvrer davantage pour l’amélioration des capacités opérationnelles de ses hommes sur le terrain.

“Je m’engage à travailler avec vous pour renforcer notre efficacité opérationnelle, moderniser nos équipements et développer nos capacités stratégiques, conformément aux objectifs du commandant en chef des forces armées, le général Mamadi Doumbouya”, a ajouté le colonel Abdoulaye Keita.