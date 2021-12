Même si Macky Sall et Alpha Condé n’étaient pas souvent d’accord, le président sénégalais souhaite aujourd’hui que l’ex chef d’État guinéen soit libéré. Enlevé au pouvoir depuis le 05 septembre 2021 le leader du RPG arc-en-ciel est toujours détenu par la junte.

Pour Macky Sall, il est inacceptable qu’il y ait des coups d’État en Afrique. C’est pourquoi, il invite non seulement le CNRD à libérer le Pr Alpha Condé, mais aussi le retour à l’ordre constitutionnel le plus vite que possible. A l’en croire, l’on ne doit pas faire l’apologie des coups de force. « Nous ne pouvons pas accepter que dans cette partie de l’Afrique, les militaires prennent le pouvoir par les armes. Ce n’est pas acceptable. Nous sommes en démocratie, le pouvoir se conquiert par les élections. Les pays peuvent avoir des crises, mais on ne peut pas faire l’apologie des coups d’Etat. Ce n’est pas une solution. Maintenant c’est arrivé on a essayé d’accompagner, mais ces transitions doivent avoir un terme. On doit revenir à une situation normale, des autorités élues dans les élections libres et transparentes doivent prendre le relai» déclare le dirigeant sénégalais.

S’agissant du cas du Président déchu Alpha Condé qui est détenu par la junte depuis 3 mois, le chef de l’État sénégalais qui regrette de n’avoir pas de ses nouvelles depuis lors, exige sa libération avec effet immédiat. « Non, je n’ai pas de nouvelle, je sais ce que tout le monde sait, qu’il a été amené à la résidence de son épouse [Landréah, banlieue proche de Conakry ndlr]. J’en ai pas plus d’informations là-dessus. J’avais moi-même, comme tous les autres collègues, appelé les autorités guinéennes pour demander qu’il soit libéré. Parce que, quand même, une chose a été de faire le coup d’Etat, il a perdu le pouvoir mais il doit pouvoir être libre de ses mouvements, libre de son action. Je pense qu’on doit quand-même libérer le président Alpha Condé, c’est le minimum qu’on puisse exiger de la transition guinéenne» a-t-il lancé chez confrères de RFI.

Pour rappel, Macky Sall qui dirige son deuxième et dernier mandat n’a toujours pas annoncé sa position concernant son avenir politique.