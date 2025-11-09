La Cour suprême de la République de Guinée a rendu publique, ce samedi 8 novembre 2025, la décision officialisant la liste provisoire des candidats admis à se présenter à l’élection présidentielle prévue pour le 28 décembre 2025.

Dans cette décision solennelle, la plus haute juridiction du pays a validé neuf candidatures, marquant ainsi une étape décisive dans le processus électoral. Selon l’article 3 de la décision, sont autorisés à concourir :

M. Abdoulaye Yéro Baldé

Mme Makalé Camara,

M. Ibrahima Abe Sylla

M. Faya Lansana Millimouno

M. Abdoulaye Kourouma

M. Mohamed Nabe

Elhadj Bouna Keïta

M. Mamadi Doumbouya

M. Mohamed Chérif Tounkara

La Cour suprême a précisé que la présente décision sera affichée aux greffes de l’institution et publiée sans délai au Journal officiel de la République de Guinée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette publication intervient après plusieurs semaines d’examen des dossiers de candidature, une étape cruciale pour garantir la transparence et la conformité du scrutin aux normes constitutionnelles.

La liste publiée reste provisoire, en attendant la période éventuelle de recours, durant laquelle les candidats non retenus peuvent contester la décision devant les instances compétentes.