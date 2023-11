L’Afrique a donné au football mondial une panoplie de pépites qui ont laissé de belles épopées. De Didier Drogba à Samuel Eto’o, les représentants de l’Afrique continuent de marquer le vieux continent de leur empreinte.

La Guinée fait partie de ces pays qui ont une belle côte en Europe et plusieurs joueurs guinéens ont fait leurs armes dans le football européen. Parmi eux, Sehrou Guirassy et Naby Keita font office de poids lourds. Zoom sur leur parcours.

Sehrou Guirassy, un goleador qui s’affirme

Il est arrivé de Rennes sous forme de prêt avec option d’achat en Allemagne, à Stuttgart. Deux saisons plus tard, Sehrou Guirassy a vu son option d’achat levée, parce qu’il a convaincu sur le terrain. C’est simple, le joueur guinéen est intenable.

Sehrou Guirassy, du haut de ses 27 ans, semble avoir trouvé le rythme adéquat avec Stuttgart. Il est passé par dix clubs, avant de devenir le goleador que l’on connaît aujourd’hui. Il a notamment connu la Ligue 1, avec Rennes, Amiens ou encore Lille. Il a fait l’objet des critiques pour son flegme et pour son manque d’ambition

Mais l’attaquant s’est très vite adapté au collectif allemand et ne cesse d’inscrire des buts depuis le début de la nouvelle saison. Il se classe d’ailleurs au sommet des meilleurs buteurs du championnat, à la cinquième journée.

Bien qu’il soit trop tôt pour établir des certitudes, il est tout à fait possible d’affirmer que le joueur est parti pour faire une grande saison. En chiffres cette saison, Sehrou Guirassy, c’est onze buts et deux passes décisives, pour six matchs disputés. C’est un ratio impressionnant qu’il établit. Il égale ainsi un record établi en 2020-2021 par Robert Lewandowski, qui avait marqué 10 buts sur ses 5 premiers matchs de la saison en Bundesliga.

La statistique intéressante reste toutefois le nombre de tirs qu'il a réalisés pour inscrire ses buts. En huit tirs, Guirassy a inscrit huit buts. Tout en confiance, il fait mieux que tous les meilleurs buteurs européens actuellement et devrait pouvoir enchaîner sur sa bonne lancée.

Naby Keita, ou encore titi Deco

Titi Deco, c’est le petit surnom par lequel vous devez appeler Naby si vous comptez en parler à Conakry, la capitale guinéenne. Il n’est sans doute pas le joueur le plus en vue ces derniers mois, mais le joueur du Werder Brême en Allemagne a connu des heures plus glorieuses en Europe.

Pour vous donner une idée du joueur fantastique qu’est le milieu de terrain Naby Keita, il suffit de consulter la liste des dix joueurs les plus chers de Liverpool. Le joueur vient en cinquième place. Il rejoint Liverpool pour 60 millions d’euros en 2018 en provenance du RB Leipzig. Après des débuts plutôt réussis à Istres, le joueur passe par Salzbourg, avant d’atterrir à Leipzig.

La carrière de Naby Keita en Europe est exemplaire. Il a su s’imposer dans chaque équipe dans laquelle il est passé. Cependant, il a été freiné à de nombreuses reprises par des blessures, depuis le début de son aventure européenne. Mais ses fulgurances sur les pelouses lui ont permis de décrocher de beaux records :

• Il est le premier joueur guinéen à disputer une finale de Ligue des Champions.

• Il a marqué le but le plus rapide de l’histoire de Liverpool.

• Il a fini meilleur joueur d’Autriche en 2015-2016.

• Il a fait partie de l’équipe type de l’Europa League en 2017-2018.

Il ne s’agit là que de quelques-uns des exploits du joueur. Par-dessus tout, Naby Keita est le capitaine du Syli national, l’équipe nationale de la Guinée. Cette consécration montre l’influence que le milieu box-to-box a dans son pays et sur la scène internationale.

De nombreux autres joueurs africains et guinéens ont réussi à s’imposer en Europe. À l’image de Sehrou Guirassy et de Naby Keita, le talent de ces joueurs continue d’illuminer les pelouses européennes.