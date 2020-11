Deux jours après la proclamation des résultats par la cour constitutionnelle, certains candidats à l’éléction présidentielle du 18 octobre dernier continuent de s’interroger sur la crédibilité de la cour constitutionnelle.

Dans l’ émission « les grandes gueules » de la radio Espace Fm ce lundi 9 novembre 2020, le président du RGD pense que la Guinée a besoin d’une institution plus crédible.

« C’est un rendez-vous manqué de l’histoire pour définitivement assoir le principe de l’alternance démocratique en Guinée . ce n’était pas une surprise d’autant que la cour elle même avait rendue une décision précédemment en joignant à la cellule de faire remettre la copie des procès verbaux ,mais malheureusement la cour n’est pas allée jusqu’à exiger l’application correcte de cette décision . Ce sont des choses qui paraissent anodines mais qui sont susceptibles d’affecter presque tout le processus , c’est regrettable , la Guinée avait besoin d’une cour constitutionnelle qui allait réconforter tout le peuple de Guinée en disant oui et là , la génération future pourrait être rassurée mais à ce rythme je suis au regret de dire que les générations futures ne seront pas rassurées et je me demande ce qu’on pourrait léguer à nos jeunes frères » s’interroge Abdoul kabelé camara.

Le leader du parti RGD estime que la déclaration de Cellou Dalein Diallo est tout à fait logique, dans la mesure où il aurait ses preuves. Abdoul kabelé Camara affirme que L’ UFDG et le RGD se battent pour instaurer un État de droit dans le pays.

« La revendication de Cellou Dalein Diallo est légitime et c’est tout à fait normal . Donc ce n’est pas tous les partis politiques qui lui ont tourné le dos .Le RGD et l’ufdg se battent pour les mêmes principes qui est le respect des lois et des règlements , la vérité sortie des urnes les chiffres présentés par le parti Ufdg je le dis haut et fort c’est le respect de la volonté populaire et c’est cette même volonté populaire qui s’est exprimée et qui a fait sortir près 53% selon Cellou Dalein Diallo avec des preuves à l’appui donc c’est légitime »

Il rappelle que la Guinée est plongée dans un gouffre qui a trop perduré depuis 2010. Pour inverser la tendance Abdoul kabelé appelle le président Alpha Condé à servir d’exemple.

«Depuis 2010 , 2011 nous sommes dans un processus de dialogue qui n’aboutit jamais parce que celui qui est à la tête du pays exerce la magistrature suprême il faut pas qu’il dirige en combattant permanent . Les lois et les règlements ne sont pas respectés dans le pays qui en est le premier gardien ? c’est le President de la république alors il faut qu’il soit le premier à donner l’exemple », a t’il martelé .

Pour finir, sur la question de la main tendue du président de la république à travailler avec tout les acteurs politiques, la réponse d’Abdoul Kabelé reste plutôt anguille sous roche.