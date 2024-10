Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a procédé à l’inauguration des nouvelles installations de l’Institut Supérieur des Mines et de la Géologie de Boké (ISMGB), ce mercredi 9 octobre 2024.

Entièrement rénovées et équipées par le gouvernement guinéen, les nouvelles infrastructures visent à mieux répondre aux défis contemporains de l’enseignement supérieur et du secteur minier. Elles offrent également aux étudiants guinéens l’opportunité d’une formation pratique de haute qualité, favorisant l’innovation et la recherche appliquée dans les domaines des mines et de la géologie.

« Notre objectif est de former des professionnels compétents, prêts à relever les défis d’un secteur en perpétuelle évolution », a expliqué Alpha Bacar, invitant à découvrir ce nouvel environnement d’apprentissage situé dans la région de Boké, « qui témoigne de notre engagement envers l’excellence académique et la préparation optimale de nos étudiants pour un avenir prometteur ».

Le département a également adressé ses remerciements au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son engagement envers le développement de l’éducation et du secteur minier en Guinée.

Après cette modernisation, le ministère de l’Enseignement supérieur s’engage à renforcer la qualité de l’enseignement au sein de l’Institut Supérieur des Mines et de la Géologie de Boké. « Nous poursuivrons nos efforts pour faire de notre institut un modèle d’excellence dans la région », a conclu le ministre.