La rentrée des classes dans l’enseignement professionnel et technique au compte de l’année scolaire 2023-2024 a eu lieu, ce lundi 9 octobre 2023 sur toute l’étendue du territoire national. À l’Institut de formation professionnelle Nelson Mandela, situé dans la commune de Matoto, c’est le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, qui a présidé la cérémonie d’ouverture.

Après avoir félicité son homologue du département de l’Enseignement technique, Alpha Bacar Barry pour les réformes engagées à la tête de ce département, Alphonse Charles Wright a, ensuite, mis l’accent sur l’importance des écoles professionnelles qui, selon lui, constituent un levier du développement d’un pays. «Il nous a été instruit en tant que membres du gouvernement de venir porter un message pour cette rentrée universitaire et professionnelle. L’école professionnelle est un levier pour l’emploi, les jeunes filles doivent être encouragées. C’est pourquoi, à leur égard, j’ai demandé beaucoup plus d’engagement et de responsabilité. Pour un gouvernement qui veut réussir sa refondation, il faut miser sur l’éducation et l’enseignement. L’enseignement a construit et élevé des nations pourquoi pas notre pays. Il faut insister sur la formation des formateurs, le respect des cahiers de charges par rapport aux écoles qui évoluent dans le domaine de la santé. Aujourd’hui, le ministre de l’Enseignement technique a réussi à mettre en place la politique de cahier de charge qui vise à mettre en place des salles de simulation parce que l’enseignement technique c’est le savoir-faire. Malgré le calendrier chargé, c’est une rentrée qui s’annonce belle. Il faut continuer. Aux parents de continuer à encadrer les enfants. Les époux d’accompagner leurs femmes dans ce processus de formation. Une femme au foyer qui embrasse l’enseignement technique c’est très compliqué, mais il faut maintenir le cap parce que cela ne sert à rien de garder une femme à la maison qui, au final n’aura pas l’amabilité de vous assister», a-t-il précisé.

Pour sa part, le maire de la commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara a, lui aussi, adressé des mots d’encouragement aux apprenants et aux formateurs. « Pour être parmi les meilleurs, il faut se lever tôt et travailler. L’Institut Nelson Mandela a formé beaucoup de cadres. Une fois encore bonne chance et que l’année soit une année de succès», a lancé le maire de la commune de Matoto.

Le Directeur de l’institut professionnel de formation initiale et continue IPROFIC explique qu’à l’actif de cette école de Santé, ils comptent déjà 8 promotions sorties avec plus de 2500 professionnels en santé, qui exercent actuellement dans les secteurs public et privé du pays. «C’est un établissement professionnel qui comprend deux entités professionnelles. L’institut professionnel avec les programmes suivants dans le tertiaire, à savoir: l’ENI, Transit et Douane, Banque et assurance… sous la supervision du recteur de l’Université Nelson Mandela. L’école de santé évolue depuis 10 ans avec les filières de sage-femme, technicien d’État. La rentrée prochaine verra fonctionner deux nouvelles filières à savoir : les techniciens de santé publique et celles des préparateurs en pharmacie”.