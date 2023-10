Le vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) demande à la classe politique guinéenne d’être plus exigeante vis-à-vis de la junte au pouvoir.

Face au manque de lisibilité dans la conduite de la transition, Fodé Oussou Fofana invite l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile à se retrouver pour travailler sur un mémorandum afin d’exiger du CNRD plus de clarté dans ses actions. “Nous sommes en période de transition, le CNRD et la CEDEAO se sont mis d’accord sur un délai de 24 mois, il ne reste que 14 mois. Je pense qu’il faut faire très attention parce qu’il y a des inquiétudes”, a souligné le vice-président de l’UFDG.

S’adressant particulièrement aux acteurs politiques qui ont pris part au cadre du dialogue, Fodé Oussou Fofana les invite à avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas dans la conduite de la transition. “Vous avez participé à ce cadre de dialogue, vous avez rencontré le Premier ministre, mais quel est le résultat que vous avez obtenu ? Au moins, si vous ne voulez pas vous mettre avec nous, mais allez à la radio et dites-nous quel est le résultat qui a été obtenu. Il est mieux, donc pour nous tous puisque les élections sont organisées pour les partis politiques, mettons-nous ensemble, regardons cette situation, faisons un mémo et remettons au colonel, pour lui demander où en sommes-nous par rapport à la transition parce que c’est inquiétant et quand il y a un échec c’est à l’avantage de personne”, a alerté ce cadre de l’UFDG, ce lundi dans Mirador sur FIM FM.

Cet appel du vice-président de l’UFDG intervient dans un contexte où la classe politique est fortement divisée. C’est pourquoi, Fodé Oussou appelle à la vigilance pour ne pas que le CNRD profite de cette division pour retarder l’organisation des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel.