Le RPG arc-en-ciel compte rendre un vibrant hommage à l’ancienne député de la neuvième législature et membre du parti, Hadja Fatoumata Boh Camara, décédée le 7 septembre, à travers un symposium qu’il envisage d’organiser ce dimanche 10 septembre 2023.

L’annonce a été faite ce samedi lors de l’assemblée générale du parti à Gbessia par Sidiki Touré secrétaire général du bureau national de la jeunesse du RPG arc-en-ciel, qui a adressé cette doléance au bureau politique national en ces termes.

« Nous souhaitons humblement suite au décès de notre Maman et notre sœur, Hadja Fatoumata Boh Camara, qu’un symposium soit organisé ici au siège du parti avec ou sans le corps. Parce que la jeunesse jusqu’à maintenant connaît, et est consciente du combat que cette dame a mené pour le parti. Ce qu’elle a fait pour le parti, c’est des sacrifices énormes. Je voudrais demander humblement à nos responsables d’y réfléchir et de considérer que cette dame a été une combattante ».

Le bureau politique national du RPG, n’a pas tardé d’accéder à cette doléance. L’ancien député Mohamed Lamine Kamissoko, a donné l’accord du parti.

« Le bureau politique national et le président sont tombés d’accord d’organiser le symposium demain dans ce siège à 9h, pour le rendre hommage. Le CNT a voulu s’occuper de son corps, mais ses enfants ont été dignes. Ils ont dit que c’est au RPG de décider des obsèques. Alors nous allons lui rendre hommage », a annoncé Mohamed Lamine Kamissoko.

Pour rappel, le Conseil national de la transition avait officiellement annoncé l’organisation d’un symposium le même jour pour rendre hommage à l’ancienne cadre du RPG arc-en-ciel.