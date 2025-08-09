En marge de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) animée ce samedi 9 août 2025 par les femmes du parti, Cellou Dalein Diallo a adressé un message mobilisateur à ses militants. Il appelle les militants à la poursuite de la lutte pour “l’avènement d’une société plus juste et plus démocratique” en Guinée.

Le leader de l’UFDG a dénoncé la dérive actuelle du pays et accuse la junte d’avoir renoncé à ses engagements. « Le retour à l’ordre constitutionnel est abandonné. Il s’agit de participer à un processus de confiscation du pouvoir par l’armée qui avait pourtant promis de restituer le pouvoir aux civils à l’issue d’élections libres et transparentes. Aujourd’hui, ils ont changé d’agenda. Ils veulent garder le pouvoir », a-t-il affirmé.

S’adressant particulièrement aux femmes de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo a insisté sur les objectifs fondamentaux de son engagement politique : « Nous voulons certes le pouvoir, mais notre combat ne se limite pas à la conquête du pouvoir. Nous voulons que les droits et libertés des citoyens soient respectés. […] Qu’au niveau de l’exécutif, ce soit les citoyens qui choisissent librement leur président. C’est ça l’objectif du combat. »

Il a également réaffirmé que son parti ne participerait qu’à des élections crédibles et transparentes : « Nous participons à des élections lorsqu’elles sont transparentes. Mais nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre combat pour que les citoyens exercent leurs droits et libertés.»

Malgré les difficultés, le président de l’UFDG a salué la détermination des militants : « Je suis très, très fier de vous. Malgré les difficultés que nous rencontrons, les inondations, les pluies, vous êtes toujours là, prêts à agir, à continuer le combat pour que notre pays, la République de Guinée, soit un pays régi par les règles et les principes de la démocratie. Donc, restez mobilisés. »

Poursuivant son intervention, Cellou Dalein Diallo a rappelé que l’UFDG appartient à des coalitions telles que l’ANAD et les Forces Vives de Guinée, et que le parti reste pleinement engagé à poursuivre le combat pour le respect de la démocratie et de l’État de droit. « Nous n’allons pas cautionner la confiscation du pouvoir. Nous voulons que des élections libres et transparentes soient organisées et nous sommes prêts à mener le combat jusqu’à ce que cela soit le cas », a-t-il souligné.

Pour terminer, il a prévenu ses partisans que des actions concrètes seraient bientôt engagées. « L’heure est à l’action. Les mots d’ordre ne tarderont pas à être lancés bientôt par les Forces Vives de Guinée, l’ANAD ainsi que la direction nationale de l’UFDG », a lancé Cellou Dalein Diallo.