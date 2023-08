Aboubacar Kourouma (Coyah) et Mme Fatoumata Karim Camara (Kindia) victimes des inondations survenues samedi et dimanche dernier ont été inhumés ce mercredi 9 août 2023.

Ces pluies ont impactées 3 496 personnes dans 327 ménages dans la région de Kindia. Deux personnes y ont perdu la vie. Devant les autorités régionales et forte délégation de l’autorité centrale dont la première dame Lauriane Doumbouya, le porte-parole des amis d’Aboubacar Kourouma mort dans le cadre de l’assistance des sinistrés à Coyah a magnifié les mérites du défunt.

« Il (Aboubacar Kourouma) a eu l’amabilité de nous réunir malgré le manque de moyens techniques et professionnels à la matière. Nous avons pu sauver les vies des enfants, des femmes et des vielles personnes. Nous avons pu sauver une dizaine de familles en situation d’urgence. C’est dans cette opération de sauvetage que nous avons fort malheureusement perdu un de nous, notre guide, notre rassembleur, le guerrier Aboubacar Kourouma. Nous sommes attristés, mais nous ne le regrettons pas, car Aboubacar Kourouma est mort en rendant service à la nation, en sa manière. Il est parti avec larme à la main pour la défense des Guinéens », a-t-il indiqué.

Pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise dans la région administrative de Coyah, ce jeune a lancé un appel aux autorités de la transition notamment le président de la République et le ministère de la Défense nationale « Nous vous demandons de nous aider à intégrer les rangs de force de défense et de sécurité pour nous permettre de mieux servir notre pays sur toutes les formes et en toute circonstance à la mémoire de notre ami ».

Venue représenter le chef de l’État, la première dame Lauriane Doumbouya a exprimé toute sa compassion aux sinistrés : « Je tiens à exprimer ma solidarité, à la profonde tristesse et ma compassion à toutes les personnes affectées par la catastrophe naturelle. Les inondations non seulement ont causées de dégâts matériels, mais elles ont également perturbé la vie quotidienne de nombreuses familles. Nous sommes ici pour apporter notre soutien, notre assistance aux personnes affectées par ce sinistre. »

Madame Doumbouya rappelle également que « nous sommes tous responsables vis-à-vis de nos communautés respectives et de notre pays. En tant que première dame de la République est de mon devoir et de ma responsabilité d’être aux côtés de ceux qui sont dans la nécessité et agir pour la famille sinistrée par les épreuves ».

Estimant que la reconstruction de ces maisons touchées prendra du temps et nécessitera aussi les efforts conjugués. La première dame a lancé un appel à l’ensemble des Guinéens: « Nous appelons tous les acteurs qui soient gouvernementaux ou issus de la société civile à se mobiliser et affaire une preuve de solidarité pour soutenir nos concitoyens qui sont affectés récemment. M Aboubacar Kourouma part en Martyr. »

Aboubacar Kourouma repose désormais au cimetière de Coyah.