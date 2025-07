À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mercredi 9 juillet 2025, le président de la Fédération guinéenne de mini-football (FGMF), Mamadou Goudoussy Diallo, a dévoilé les grandes lignes de son projet pour structurer et faire rayonner cette discipline encore peu connue en Guinée.

Alors que l’équipe nationale senior s’apprête à disputer, pour la première fois, la 4e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de mini-football prévue à partir du 14 juillet prochain en Libye, le président de la FGMF a annoncé le lancement imminent d’un championnat national.

Prenant la parole, Mamadou Goudoussy Diallo a tenu à clarifier la nature de ce sport, souvent confondu avec d’autres formats de football réduit : « Le mini-foot est une discipline dynamique et rapide, dérivée du football classique. Elle se joue sur un terrain réduit, avec un nombre restreint de joueurs, et est régie par la Confédération africaine de mini-football, contrairement au futsal qui relève de la CAF », a-t-il expliqué. Il a également déploré le manque d’organisation et d’infrastructures adaptées à la pratique de ce sport en Guinée, malgré une présence sur le territoire depuis plusieurs années.

Pour Mamadou Goudoussy Diallo, le mini-football ne se limite pas à la performance sportive : il représente aussi un outil social puissant. « Cette discipline favorise non seulement le développement physique et mental des jeunes, mais elle peut aussi jouer un rôle de prévention sociale face à des fléaux tels que la délinquance et la consommation de drogue, notamment le kush », a-t-il souligné.

Le président de la FGMF y voit un véritable vecteur de mobilisation positive : « À travers cette discipline, nous voulons occuper les jeunes, détecter des talents, et leur offrir des opportunités de participer à des compétitions internationales comme la Coupe d’Afrique, la Coupe du monde ou encore la Ligue arabe », a-t-il insisté.

Soucieux de pérenniser la pratique à l’échelle nationale, Mamadou Goudoussy Diallo s’est engagé à mettre en place un championnat structuré dès la fin de la CAN. « Après la Coupe d’Afrique, nous allons entamer la mise en place du championnat guinéen de mini-football. C’est dans cette dynamique que nous avons commencé à nommer des responsables au niveau local, comme récemment dans la commune de Ratoma », a-t-il précisé.

À l’approche du grand rendez-vous continental, la FGMF affiche ses ambitions sans détour : « Notre ambition, c’est de ramener le trophée à Conakry. Nous croyons en notre staff technique et en l’engagement de nos joueurs », a conclu Mamadou Goudoussy Diallo, avec assurance.