Du 9 juillet 2024 au 9 juillet 2025, cela fait un an jour pour jour que Foniké Menguè (Oumar Sylla) et Billo Bah sont portés disparus après avoir été enlevés par des hommes armés en treillis militaire et encagoulés. Ces deux figures emblématiques de la société civile, connues pour leur engagement en faveur de la démocratie et des libertés, n’ont toujours pas été retrouvées. Face à cette situation, l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) monte au créneau.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la coalition qualifie ces disparitions de « disparitions forcées », qu’elle inscrit dans « une stratégie délibérée de terreur instaurée par une junte qui ne recule devant rien pour faire taire les voix dissidentes. »

Pour l’ANAD, le seul « crime » reproché à Foniké Menguè et Billo Bah est d’avoir « eu le courage de dénoncer les dérives autoritaires de la junte et de s’opposer à sa volonté de confiscation du pouvoir. »

La coalition ne s’arrête pas à ce cas. Elle évoque d’autres disparitions et arrestations qu’elle estime relever du même schéma répressif : « Marouane Camara et Sadou Nimaga ont été victimes de disparitions forcées. Aliou Bah a été arrêté et condamné pour offense au chef de l’État. Abdoul Sacko, et plus récemment Maître Mohamed Traoré, ont été victimes d’enlèvements suivis de traitements inhumains et dégradants. »

Face à cette série d’atteintes aux droits humains, l’ANAD condamne avec la plus grande fermeté ce qu’elle qualifie de « violations graves des droits humains et des libertés fondamentales » et exige la libération immédiate de tous les détenus arrêtés pour leurs opinions, dont Foniké Menguè, Billo Bah, Marouane Camara, Sadou Nimaga et Aliou Bah.