L’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a publié, ce lundi 8 juillet 2024, les résultats de la 2ᵉ édition du concours “Filme la Guinéenne qui t’inspire”. Houssaïnatou Dine Baldé a été l’une des 5 lauréats.

Notre journaliste, âgée de 19 ans et étudiante en L2 Lettres modernes a Sonfonia, a remporté le “Prix Jeunesse” du concours. Elle avait filmé une salicultrice dans le bas-fond de Kobaya, montrant les difficultés rencontrées par une vieille femme qui produit du sel afin de subvenir aux besoins de sa famille.

“Je suis très contente d’avoir été parmi les lauréats”, s’est-elle réjouie d’emblée, remerciant Ablogui et ses partenaires de “soutenir la créativité de la jeunesse, surtout celle des jeunes filles”.

Au total, 32 candidats ont soumis des vidéos dont les 5 meilleures ont été récompensées. Pour le secrétaire général d’Ablogui, Baro Condé, le concours “Filme la Guinéenne qui t’inspire” s’est révélé être plus qu’une simple compétition, mais un puissant outil de sensibilisation et de mobilisation. “À travers ces films, nous avons vu des histoires de femmes, qu’elles soient anonymes ou célèbres, médecins, enseignantes, entrepreneures, activistes, mères et bien d’autres encore, qui, chaque jour, par leurs actions, changent le visage de notre société.”

Pour les quatre autres prix, il y avait le 1er prix du Jury, le 2ᵉ prix du Jury, le prix du Public et le prix de l’ambassade de France en Guinée.