Jean Bienaimé Haba, le président fondateur de l’Union pour la démocratie et le développement a brandi la menace d’exclure Bah Oury à la tête du parti. Il l’accuse d’avoir effectué une mauvaise gestion au sein de cette formation politique.

Jean Bienaimé confie aux médias que Bah Oury a procédé ces derniers a des nominations « fantaisistes » et à participé à des rencontres sans sans consulter la base, notamment le président fondateur.

« Il veut faire de notre parti un poulailler. Nous n’accepterons pas cela. Il veut mener une politique de diviser pour régner, il me contourne et va monter d’autres cadres du parti contre moi », a-t-il accusé

Mais derrière cette sortie de Jean Bienaimé Haba, se cache quelque chose. A en croire le chargé de communication du concerné, ce différend entre celui qui est considéré comme le président fondateur de l’UDD et Bah Oury ne date pas aujourd’hui:

Publicité

« Depuis que monsieur Bah a participé aux manifestations du FNDC, le nommé président fondateur ce parti a estimé qu’on ne devrait pas être membre du front. On a fait une réunion interne et nous avons pu canaliser. Au second temps aussi, il (Bienaimé Haba), a voulu qu’on participe aux élections législatives, là aussi monsieur Bah lui a dit non, on ne peut pas participer aux législatives parce qu’on est contre ce projet… », a raconté Abdoul Ghoudoussy Diallo, qui ajoute que le Bien-aimé Haba a fait montre d’une velléité de se faire de l’argent.

Il précise que le président fondateur semble être proche de la mouvance :

« Vue la position que monsieur Bah Oury est en train de prendre aujourd’hui vis-à-vis du gouvernement ou de la mouvance, il (Bien-aimé Haba, Ndlr), sort aujourd’hui pour dire ceci et cela[…] ». « On n’a des preuves », ajoute Abdoul Goudhoussy.

Le chargé de communication de Bah Oury insiste qu’il s’agit d’un acte manœuvré par l’actuel président de l’Assemblée nationale. Mais « nous, nous sommes sereins, Jean Bien-aimé n’a qu’à raconté ce qu’il veut, ça nous fait ni chaud ni froid parce qu’on sait qui est Jean, c’est un faux type ! »