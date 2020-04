Lutte contre le troisième mandat : Le FNDC annonce la reprise de ses manifestations

Le front national pour la défense de la constitution (FNDC) veut passer à la vitesse supérieure et menace de reprendre ses manifestations de rue.

Cette menace du front intervient alors que le Covid-19 secoue le monde.

C’est son chargé des stratégies et planification qui l’a annoncé ce jeudi, 9 avril 2020. Selon Sékou Kounouno, cette décision fait suite à une énième provocation du pouvoir de Conakry.

« Nous avons pris la provocation de l’adversaire très au sérieux. Nous avons décider de passer à la vitesse supérieure. Nous avons décider de réactiver toutes les troupes sur le terrain afin qu’ils se mettent en ordre de bataille et attendre les dernières instructions. À date toutes les antennes de Conakry et de l’intérieur du pays sont en ordre de bataille en ce qui concerne le volet information et sensibilisation dans ce sen, parce qu’à tout temps et à tout moments ça peut déclencher ».

Tout de même, Sékou Kounouno rassure que toutes les dispositions nécessaires seront prises dans le cadre de la prévention du Covid-19 dans le pays, à l’occasion de ses prochains mouvements.

« Pas d’inquiétude en la matière, un plan global appelé plan Marshall de relance au Covid-19 a été proposé au comité de pilotage du Fndc qui est en examen. Des mesures préventives au Coronavirus ont été intégrées » ajoute t-il

À la question de savoir comment ses prochaines actions de protestation seront derouées sur le terrain, Sékou Kounouno annonce qu’un plan du mode opératoire sera dévoilé par les responsables du FNDC les prochains jours.