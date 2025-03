Lors de sa conférence de presse, le mercredi 05 mars 2025, le premier ministre, Bah Oury, a exprimé son engagement pour la promotion des langues nationales.

Selon le premier ministre, le Gouvernement guinéen a entrepris des actions pour promouvoir l’usage des langues nationales dans les secteurs publics et privés afin de faciliter la communication et offrir à tous les citoyens la possibilité de participer activement à la vie démocratique.

“L’effort que nous sommes en train de faire pour que l’ensemble de nos compatriotes puissent accéder à l’information à travers les langues de leur choix, nous allons développer ça. Et vous savez que la Primature a une publication en malinké et en Pulaar qui est très représentative. J’ai informé la cellule de communication que dans les prochains jours, il y aura deux personnes qui vont s’ajouter à l’équipe pour utiliser et dans les spots et dans les vidéos…”, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement à également mis un accent sur l’importance de la promotion des langues nationales, mais aussi le rôle que doit jouer la presse pour que les citoyens soient mieux informés afin de lutter contre la désinformation.

“Il faut que nos médias utilisent les langues pour permettre à la population d’être mieux informée à travers des langues qu’ils comprennent pour ne pas utiliser une langue qu’ils interprètent mal ou bien qu’ils ne comprennent pas du tout. C’est un effort que la presse doit faire pour encourager la compréhension par nos compatriotes, disons, de ce qui est en train d’être fait, de ce qui se dit pour être des citoyens tout à fait informés. Et vous savez que l’information aujourd’hui, c’est comme par le passé, c’est à travers cela qu’on déstabilise, qu’on désinforme et nous n’allons pas nous laisser faire pour ne pas mettre notre population dans une situation où ils peuvent être instrumentalisés”, a souligné Bah Oury.

Mariame Diallo