Le Parlement citoyen de l’engagement civique (PCEC), condamne l’arrestation de Sékou Sylla activiste et membre de cette organisation.

Sékou Sylla a été arrêté le 7 mars 2024 au quartier Gbessia dans la Commune de Matoto, après avoir participé au Bruit citoyen pour dénoncer la cherté de la vie en Guinée.

Dans une déclaration publiée ce samedi 9 mars 2024, le Parlement citoyen dénonce une arrestation arbitraire qui viole les droits les plus élémentaires de l’activiste de la société civile.

“Nous, membres du Parlement Citoyen de l’Engagement Civique, dénonçons avec la plus grande fermeté l’arrestation arbitraire et totalement irresponsable de notre camarade Sékou Sylla, arrêté pour avoir courageusement dénoncé la cherté de la vie en Guinée. Cette arrestation représente non seulement une violation flagrante des droits humains fondamentaux, mais aussi un mépris total pour la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique. En faisant entendre sa voix au nom de ceux qui sont écrasés par l’augmentation incessante des prix des denrées alimentaires et l’aggravation des conditions de vie des Guinéens, notre camarade n’a fait qu’exercer ses droits les plus élémentaires”, souligne la déclaration.

Le Parlement citoyen rappelle au gouvernement que la liberté d’expression est un pilier indissociable d’une société qui se veut démocratique.

C’est pourquoi, l’organisation exige la libération de Sékou Sylla et invite le gouvernement à mettre fin à la répression contre les voix dissidentes du pays.

“L’arrestation du camarade Sékou Sylla pour avoir simplement exprimé un mécontentement légitime est une entrave grave à cette liberté et témoigne d’une gouvernance qui se détourne des principes de justice et d’équité. Par conséquent, nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de notre camarade. Nous exigeons aussi que le gouvernement cesse de réprimer les voix dissidentes en République de Guinée. Nous restons solidaires dans cette lutte pour la justice, la transparence et un avenir meilleur pour tous les citoyens de la Guinée”.

Le parlement citoyen prévient qu’il ne reculera pas face à la lutte qu’il mène avec détermination pour la dignité et la justice.

Selon ses proches après son arrestation jeudi, Sékou Sylla a été conduit à la DPJ.