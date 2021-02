La découverte a eu lieu au secteur N’Djolou N’Dantary ce lundi 08 février 2021 derrière une cour familiale et c’est des enfants qui y jouaient qui ont trouvé le plastique de couleur bleu contenant le corps du bébé nouveau-né de sexe masculin.

Amadou Diouldé Bah, le chef secteur de la localité que nous avons rencontré ce mardi 09 février 2021 donne des détails : « hier, à 17 h 30, on m’a informé qu’un bébé a été trouvé dans mon secteur par des enfants, je suis parti constaté les faits et j’ai appelé le chef de quartier qui m’a demandé d’alerter la police. A la police ils m’ont dit qu’il y a une femme qui s’occupe de ces genres de situations, je l’ai aussitôt contacté elle est venue sur les lieux ; le préfet m’a appelé pour me demander si la mère du bébé n’était pas venue accoucher là-bas et j’ai répondu que la police a sillonné le secteur mais n’a trouvé aucune trace de sang au final ils nous ont dit d’enterrer le bébé » précise le chef de secteur de N’djolou Dantary.

Du côté du commissariat de police, c’est Mamadou Ramata Diallo de l’office de protection du genre de l’enfance et des mœurs qui nous a reçu. « On a été mis au courant par le responsable du secteur, les cas d’infanticide ne sont récurrents à Labé, c’est le deuxième cas que moi j’ai géré, le premier, c’était en 2019 au mois de janvier, mais la maman a été retrouvée jugée et condamnée et pour ce dernier cas également nous menons nos enquêtes pour retrouver la responsable. Mais je lance un appel aux mères, si elles n’ont pas pu se protéger pour éviter des grossesses non désirées qu’elles viennent nous voir, il y a des structures qui s’occupent de ça à Labé, elles prendront soin des enfants tout en gardant l’anonymat des mamans et au besoin ces dernières peuvent voir leurs progénitures voir même les récupérer un jour, mais qu’elles ne les tuent pas », implore dame Ramata Diallo.

Tiguidanké Diallo, correspondante Guinne360 à Labé