Une semaine après le lancement du mot d’ordre de grève par l’intersyndicale de l’éducation, le 1er décembre dernier, les perturbations se multiplient dans plusieurs établissements scolaires de Conakry. Ce lundi 8 décembre 2025, un nouvel incident a éclaté dans la commune de Lambanyi.

Dans la matinée, un groupe d’élèves non identifié a pris pour cible le Groupe Scolaire Privé Hadja Biliguissou Diallo, situé en bordure de route à Cosa. Selon le directeur des études, Abdoul Aziz Diallo, les assaillants ont lancé des projectiles sur les bâtiments et vandalisé le véhicule du proviseur stationné devant l’établissement.

“Jusqu’à 10h, on était en situation de classe. C’est après la récréation que les enfants sont venus s’en prendre à nous ici. Les cours se déroulaient parfaitement bien au sein de notre établissement. On se préparait même par rapport à la composition du premier trimestre au niveau du primaire. Après, il y a eu des jets de pierre. Suite à ça, ils ont même caillassé les parebrises de nos véhicules. C’est vraiment dommage. Ils étaient en grand nombre, ce sont des collégiens. Je ne peux pas dire avec certitude que c’est telle ou telle école qui nous a attaqués. Mais quand même, ce sont des élèves”, explique le directeur des études.

Face à la violence de l’attaque, la direction affirme avoir immédiatement pris des dispositions pour sécuriser les enfants. “Heureusement, nos enfants n’ont pas été blessés. Suite à ça, on a jugé nécessaire de libérer les élèves. Lors des émeutes, on avait pu contenir nos enfants dans les différentes salles de classe parce qu’on avait déjà fermé la cour. Donc, ils étaient dehors, là-bas, pour jeter des cailloux à l’intérieur. Donc, c’est ce qui a sauvé les élèves parce qu’ils étaient en pleine situation de cours. On a pu canaliser nos élèves”, poursuit-il.

L’établissement a finalement procédé à une libération anticipée. “Ensuite, après, les parents sont venus. Donc, on était obligés de donner les enfants aux parents. C’est ce qui a fait qu’on a libéré les élèves avant l’heure. Ainsi, les parents sont venus réclamer leurs enfants. Il y a certains élèves qui sont là jusqu’à présent avec nous, parce qu’il y a certains parents qui sont partis déjà au travail. Mais ils ont déjà été alertés. Ils disent qu’ils vont dépêcher des gens pour venir chercher leurs enfants.”

Dans ce climat de tension, Abdoul Aziz Diallo appelle les syndicats à renouer avec les discussions pour dénouer la crise. “Ce que je peux dire, c’est qu’il y a une entente entre les groupes syndicaux qui n’ont pas accepté les propositions de l’État, afin de revenir sur les meilleurs sentiments et essayer toujours de prioriser le dialogue parce que même en temps de guerre, on finit toujours par être autour de la table. Donc, il faudrait qu’on essaye de prioriser cela surtout à nos collègues syndicats.”

À quelques mètres de là, au lycée-collège public Bah Ibrahima Kaba, un responsable a confirmé hors micro avoir renvoyé plusieurs classes à partir de 10 heures. “Les élèves sont venus le matin en grand nombre. Quant aux enseignants, certains ont répondu présents. Les classes qui n’avaient pas de professeurs, dès 10h on leur a dit de rentrer. Ceux qui en avaient sont restés. Il n’y a pas eu d’incidents ici”, assure-t-il.

Dans le même secteur, un élève en classe de terminale au Groupe Scolaire Privé Emmaüs raconte avoir également été renvoyé chez lui : “On avait les cours de révision ce soir, mais par mesure de sécurité, les responsables nous ont dit de rester à la maison.”

Ce nouvel épisode illustre le climat de forte agitation qui règne dans plusieurs écoles de la capitale, alors que l’intersyndicale SNE-FSPE appelle les enseignants à maintenir la grève.