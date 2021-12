Le samedi 04 décembre 2021, l’initiative Guinea Best Company Awards a désigné le groupe Banki Technology comme l’entreprise la plus performante dans le domaine du numérique en Guinée et en Afrique de l’Ouest.

Depuis 2010, le trophée Guinea Best Company Awards est décerné annuellement par le conseil d’experts COPE-Guinée (Coordination des Organisations Non Gouvernementale pour la promotion de l’excellence) à 50 entreprises de Guinée et d’Afrique de l’Ouest, qui affichent des réalisations significatives dans divers domaines de l’industrie, économie, numérique et dans la vie sociale.

La cérémonie de remise s’est tenue au Primus de l’hôtel Kaloum.

Mamadou Bah, PDG du groupe, dans sa présentation a déclaré : “depuis 2015, le groupe a mis en place des projets dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des Guinéens et de la sécurisation des recettes de l’Etat. Grâce au projet DJOLIBA-POSTBAC et GUPOL, nous avons permis à l’Etat Guinéen d’orienter par mérite, de sécuriser plusieurs milliards et réduire la fraude au Baccalauréat unique en éliminant les notes du Bac Blanc.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, nous avons déployé la solution Passeport Covid en Guinée et au Liberia. Cette solution a amélioré significativement la sécurisation des tests PCR pour les voyageurs par voie aérienne et les recettes de l’Etat.

Aussi, dans le cadre de l’employabilité des jeunes, nous avons lancé BANKIDRIVE pour lutter contre le chômage, la migration irrégulière. BANKIDRIVE est une solution qui permet aux jeunes évoluant dans le domaine du transport d’acquérir des Taxis et des motos, et de pouvoir les rembourser à partir des recettes générées.

Dans les jours à venir une nouvelle innovation sera lancée en Guinée & Sierra Leone.