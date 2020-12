L’information a fait grand bruit dans la cité ce mardi 07 décembre 2020.

Talibé Barry a été nommé au poste de directeur de la radio FIM FM et conjointement directeur des informations et de la communication du groupe fréquence médias.

Jusque-là directeur général du groupe de presse «la République_City FM» et fondateur et administrateur du site d’information Objectif224, Talibé Barry va continuer son parcours professionnel au sein de ce groupe de médias que dirige Aboubacar Diallo, ancien chroniqueur dans l’émission les Grandes Gueules.

Talibé Barry a été aussi journaliste et grand reporter, correspondant en second d’une agence panafricaine, secrétaire général et rédacteur en chef de plusieurs journaux guinéens et directeur de rédaction.

En 2010, 2011 et 2012, le tout nouveau DG de la radio FIM FM, a été nominé dans la catégorie «Meilleure plume» de la presse guinéenne et Djassa d’or du journaliste de l’année 2012 en Guinée.

Depuis août 2015, il est le secrétaire à l’organisation de l’Union des radios diffusions et télévisions libres de Guinée (URTELGUI) et coordinateur de quatre (4) synergies électorales des radios privées guinéennes.