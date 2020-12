Le mot d’ordre de boycott annoncé par le Fndc, soutenu par l’Anad et l’Ufdg vient d’être renforcé par le Collectif pour la transition en Guinée. Dans un communiqué à cet effet, la CGT invite les Guinéens à la mobilisation en vue de « faire partir Alpha Condé » au lieu de l’installer comme prévu le 15 décembre pour une nouvelle mandature.

Alpha Condé sera investi premier Président de la la quatrième République, selon les résultats fournis par la Céni et la Cour constitutionnelle, après l’élection du 18 octobre dernier. Pour le Fndc et d’autres opposants qui ont lutté contre la modification de la Constitution de 2010, il s’agit d’un mépris face aux innombrables tueries des manifestants contre le projet de troisième mandat.

Le Collectif pour la transition en Guinée s’inscrit dans cette ligne. A travers son communiqué, il a estimé que » l’union sacrée de tous les patriotes et amis de la Guinée est plus que jamais nécessaire pour s’opposer à l’investiture et faire partir Alpha Condé. »

Publicité

« A cet égard le CGT soutient et s’associe aux manifestations organisées les 14 et 15 décembre par le FNDC, l’ANAD, l’UFDG et la coalition des jeunes des 4 coordinations régionales, et appelle le peuple de Guinée à se joindre à ce sursaut populaire. La Guinée mérite mieux », ont soutenu les membres.