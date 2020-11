Réélu à la tête de la Guinée pour la 3ème fois consécutive, on pensait qu’Alpha Condé tiendrait un discours rassembleur. Mais c’est plutôt un discours de fermeté qu’il a tenu ce 7 novembre peu après la validation par la Cour constitutionnelle des résultats de la Commission électorale.

« La pagaille est terminée, la loi anti-casse a été appliquée contre moi. Alors quiconque organise une manifestation, quand il y a une casse, prépares-toi. Je ne vais pas le faire comme les autres parce que moi j’ai fait plus de 45 ans de combat. Qui qu’il soit, quand tu sors ta queue, nous allons la couper », a-t-il dit en langue nationale Soussou, dans des propos relayés par Guineenews.

Plus loin, le président Alpha Condé a promis de récupérer tous les domaines de l’Etat et prévient que personne ne sera indemnisé : «Nous allons récupérer tous les domaines de l’Etat et personne ne sera indemnisé. S’il y a un cadre qui a vendu un terrain, l’acquéreur sera remboursé mais lui, il ira en prison. Ce n’est pas la croissance qui m’intéresse aujourd’hui mais plutôt, le panier de la ménagère. Ce mandat, ce sont les affaires sociales. J’avais dit que c’est mon jeune frère qui connaissait les cadres guinéens, aujourd’hui mes yeux sont ouverts. Que tu sois de la mouvance présidentielle ou de l’opposition, si tu as bradé un bien de l’Etat, tu le rembourseras…»