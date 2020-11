Le président malien a adressé ce dimanche 08 novembre 2020, ses chaleureuses félicitations au président guinéen Alpha Condé pour sa réélection à la tête de son pays.

Dans un communiqué publié par la présidence malienne, Bah N’daw dit prendre acte de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle et félicite son homologue guinéen.

Par ailleurs, le président de la transition appelle au civisme et à l’esprit patriotique, en vue de la consolidation de la paix.

COMMUNIQUÉ

Le Président de la Transition SEM Bah Ndaw, Chef de l’Etat a pris acte de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée confirmant la victoire de SEM Alpha CONDE à l’élection présidentielle du 18 octobre dernier.

A cet effet, en son nom et en le nom du peuple malien tout entier, le Chef de l’Etat présente ses chaleureuses félicitations à son homologue guinéen.

Il rappelle, à cette occasion, les liens indéfectibles entre le Mali et la Guinée dont le Président Ahmed Sekou Touré avait dit en son temps qu’ils étaient deux poumons du même corps.

SEM Bah N’DAW en appelle au civisme et à l’esprit patriotique de tous les Guinéens en vue de la consolidation du progrès et de la paix dans leur pays cher aux panafricanistes du Continent.

Bamako le 8 novembre 2020

La Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République