Le journaliste et ancien chroniqueur des Grandes Gueules , Djiba Millimouno , a retrouvé sa liberté ce mercredi 8 octobre 2025 , après avoir passé près d’une semaine en garde à vue dans les locaux du Haut commandement de la gendarmerie nationale (HCGN) .

Sa libération a été rendue possible grâce à une médiation menée par le Haut commandement de la gendarmerie, selon son avocat, Me David Béavogui. Ce dernier précise que la procédure est désormais close en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante, Maya Solution , présentée comme une sympathisante du pouvoir en place.

« M. Djiba Millimouno est libre. Il l’est suite à une médiation initiée par le Haut commandement de la gendarmerie nationale. Il nous a été remis, et je pense qu’il s’agit d’un retrait de plainte, donc d’un désistement de la partie adverse », a précisé l’avocat.

Après sa libération, Djiba Millimouno a tenu à exprimer sa reconnaissance envers toutes les personnes qui l’ont soutenue durant cette épreuve. « Vous savez, la vie, c’est un monticule d’épreuves. Et quand on parvient à les surmonter, on mesure sa force morale et sa résilience », at-il réagi.

Pour rappel, Djiba Millimouno avait été interpellé le jeudi 2 octobre dernier , à la suite d’une plainte déposée par une vlogueuse connue pour ses prises de position en faveur du CNRD . Depuis son arrestation, il était placé en garde à vue au Haut commandement de la gendarmerie, où il a été auditionné et confronté à la plaignante.