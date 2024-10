Après plusieurs mois d’interruption en raison d’un manque d’assesseurs, le tribunal du travail de Guinée a enfin repris ses audiences ce lundi 7 octobre 2024.

Cette reprise d’audience est une bouffée d’oxygène pour les travailleurs guinéens, qui peuvent désormais espérer un traitement équitable de leurs demandes. Les avocats, soulagés, insistent sur l’importance de maintenir un fonctionnement régulier du tribunal pour garantir la protection des droits des salariés et la stabilité des relations de travail.

Le fonctionnement du tribunal repose sur la présence de deux assesseurs représentant les employeurs et deux autres représentant les travailleurs. Ce cadre essentiel a été largement compromis ces derniers mois, entraînant un blocage des procédures judiciaires. Les avocats et leurs clients, principalement des salariés en attente de justice, ont ressenti les conséquences de cette situation, avec des conflits sociaux non résolus.

Il est à préciser que le tribunal du travail siège dans la même enceinte que le tribunal de première instance de Mafanco.