Hier, jeudi 7 octobre 2021, l’artiste reconverti en politique, s’est rendu au domicile du leader de l’UFDG, Cellou Dalein DIALLO. Cette visite a suscité assez d’interrogations chez plus d’un guinéen. Pour éclairer l’opinion publique, nous avons approché Élie KAMANO.

Avec un langage simple, Djéliman KAMANO, a fait savoir que la raison de sa présence chez le Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, est simple : «J’ai eu une discussion avec le Président Cellou Dalein DIALLO qui est mon aîné, qui est sans vouloir mentir, une référence en politique. Je reconnais que j’ai offensé un aîné, un frère cela ne me dérange pas de lui présenter mes excuses et c’est ce que j’ai fait hier.»

L’auteur du morceau “La démocratie tu n’as pas ta place dans mon pays », avoue qu’il y a eu des écarts de langage entre lui et des militants de l’UFDG, mais, dit-il: «je reste convaincu que par rapport à ça sa resignance ( Cellou Dalein DIALLO ndlr) n’a pas d’égal. Je lui ai demandé de tout faire pour que ses militants partagent largement le pardon, la réconciliation nationale et l’acceptation parce que, malgré nos différends ethniques et régionales, nous restons quand-même des Guinéens. Comme lui, il le prône au sein de l’opinion publique, au sein de son parti, on ne peut être des éternels adversaires. On peut être adversaires aujourd’hui et être des amis demain.»

Par ailleurs, Élie KAMANO précise qu’avant de rencontrer Cellou Dalein DIALLO, il a été voir Siaka BARRY, Dr Ousmane KABA avec son ami Kemi Seba, en séjour dans le pays depuis le week-end dernier.

