Selon le responsable des stratégies et plannification du Fndc, les responsables de la coordination nationale feront une communication relative à la date de la prochaine manifestation contre le système de gouvernance en cours.

Cette rencontre sera aussi mise à profit pour dévoiler plusieurs autres stratégies allant dans le sens de la lutte engagée depuis octobre 2019.

Sékou Koundouno a saisi l’occasion de la signature d’adhésion de deux formations politiques au Fndc pour donner cette information. Voyant leurs motivations, M. Koundouno a rassuré ces formations politiques et leurs militants que le fait d’entrer à la maison (au sein du Fndc) ajoutera un poids sur l’énergie que le front possède en vue de continuer le combat contre Alpha Condé et son gouvernement.

« Vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes opinions, les mêmes stratégies que nous menons déjà au sein du Fndc. Ensemble nous sommes obligés de construire cette Guinée que nous revons tous. Une Guinée débarrasée de limposture, de la forfaiture, de larrogance et de cette mentalité à tribaliser notre nation dans loptique de saccaparer du pouvoir dEtat et den faire un royaume. Nous sommes tous appelés comme ailleurs à se mobiliser à travers un sursaut national afin que nous puissions mettre hors détat de nuire, toute cette bande de gangster qui ont pour seul et unique objectif, permettre au monarque de séterniser définitivement aux affaires », soutient Sékou Koundouno.

« Les jours et semaines qui sannoncent sont déterminentes et décisives. Certes, ells nincarnent pas la fin du combat, mais ce sont des étapes très importantes dont nous avons tous intérêt à informer, mobiliser, à se structurer conformément à nos textes internes mais aux traités et conventions qui gouvernent notre chère république afin que nous puissions gagner ces battailes citoyens. Des annonces solennelles seront faites par le Fndc en terme stratégique afin que nous puissions nous faire entendre et enterrer définitivement limposture et le forfaiture dans notre chère république. »

Ces deux formations politiques sont: LAGUIRE (La Guinée en marche pour le renouveau) dirigée Check Abdoul Camara et lAlliance démocratique de Guinée (ADG) de Hawing Guillaume.

Leurs leaders ont exprimé des velléités de raffermir les rangs du Front national pour la défense de la Constitution en vue de ne pas le laisser seul mener un combat qu’ils qualifient de noble et citoyen.