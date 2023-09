En sa qualité de membre et doyen de l’Union des forces démocratiques de Guinée ,Elhadj Saidou Diallo, père d’Ousmane Gaoual, s’est aussi exprimé sur la question d’exclusion au sein de l’UFDG.

Dans sa déclaration relayée par le site mosaiqueguinee, le Doyen Saidou Diallo répond directement à Cellou Dalein en lui rappelant l’un des règlements internes du parti qui stipule que : «l’exclusion définitives et les radiations au sein de l’UFDG relèvent exclusivement du congrès national et non de son président ».

Plus loin, le père du porte-parole de la junte au pouvoir, estime qu’il est important de comprendre que personne, y compris le président du parti, ne peut agir en tant que substitut à ce conseil pour juger des manquements allégués d’un militant ou d’un responsable, au risque d’apparaître juge et partie.