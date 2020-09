Dans une déclaration rendue publique, ce mardi 08 septembre 2020, le parti de l’unité pour le progrès (PUP) annonce qu’il ne participera pas au scrutin présidentiel.

« le Parti de I’Unité et du Progrès: le P.U.P devrait en principe prendre part à tout scrutin national revêtu d’un caractère légal et légitime c’est à dire conforme à la Constitution nationale en vigueur et au Code électoral régissant et garantissant le mode électoral. Il en a les ressources humaines, matérielles et financières. Ainsi, le Parti de l’Unité et du Progrès P.U.P fidèle á son devoir de mémoire autour duquel des légendes se sont bâties 28 ans durant, se voit dans l’obligalion morale d’annoncer officiellement et publiquement les raisons fondamentales pour lesquelles il s’interdit systématiquement et de manière sans appel de s’associer à toute action initiée et mise en œuvre par le régime en place notamment sa participation au scrutin du 18 octobre 2020″.