Au cours d’une conférence de presse ce mardi 8 septembre à son siège, le président du Mouvement Populaire Démocratique de Guinée (MPDG) a réfuté les allégations à propos d’une éventuelle alliance avec le parti au pouvoir, avant d’annoncer que sa formation politique ne participera pas au scrutin du 18 octobre prochain.

« Nous exprimons haut et fort notre indignation et notre réprobation face à la démarche égoïste et machiavélique de ces partis politiques membres du FNDC (notamment l’UFDG) qui, après avoir exposé inutilement la vie des dizaines de jeunes aux balles meurtrières des forces de répression, retournent aujourd’hui leurs vestes pour adouber un processus électoral qu’ils combattaient en présentant leur candidature à une élection qu’ils savent perdue d’avance et porteuse de germes conflictogènes pour notre nation », a fustigé l’ancien ministre de la Culture.

Siaka Barry estime qu’il faut privilégier l’intérêt de la nation au détriment des propositions pécuniaires. Il affirme aussi que le choix courageux et audacieux fut une décision difficile à prendre pour le MPDG tiraillé entre ses intérêts propres du moment et l’intérêt supérieur de la nation.

« Car devant des propositions pécuniaires attrayantes et des offres carriéristes alléchantes, nous avons résolument fait le choix de notre dignité, de notre honneur et de notre probité morale en gardant une foi inébranlable en l’avenir et à notre patrie », a-t-il déclaré.

Adama Hawa Bah