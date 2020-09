« Les partis politiques qui ont décidés d’aller affronter Alpha Condé dans les urnes peuvent avoir leurs raisons » ce sont les mots d’Ibrahim Keïta .

Pour ce membre du front national pour la défense de la constitution, le FNDC est un état d’esprit mais aussi un mouvement régi par une charte et un règlement intérieur, son objectif reste clair « le respect de la constitution, la limitation du mandat présidentiel et empêcher Alpha Condé de briquer un troisième mandat, si certains estiment en dépit du combat au sein du FNDC, qu’on peut faire partir Alpha Condé par les urnes, le FNDC ne fera que se réjouir et ne peut que les souhaiter bonne chance, car l’objectif reste et demeure l’alternance »

Pour ce proche du président de l’UDRG Bah Oury, Il y a eu des partis politiques qui ont quitté à un moment donnée le FNDC pour participer aux élections législatives et référendums, mais cela n’a nullement impacter leur combat.

« les mots d’ordre du FNDC tenus publiquement à l’encontre de ces partis politiques seront les mêmes pour ceux qui iront aux élections présidentielles, sauf qu’il faut noter quelque part qu’ils n’ont pas les même motivations et les mêmes ambitions… »

Plus loin, il affirme qu’il n’y a jamais eu de communiqué d’exclusion d’un membre, ou un parti politique du mouvement

« pour nous, l’objectif est clair et le mot d’ordre sera respecté à l’interne. Ce qui veut dire que les organisations désirant participer aux élections sont libres, nous estimons que l’ennemi commun est ceux-là qui veulent aller au-delà du respect des principes démocratiques et qui veulent s’octroyer un pouvoir à vie…ses partis peuvent être également des alliés s’ils le souhaitent , les membres signataires de la charte du FNDC savent bien le principe qui désigne les règles, quand vous démarquer c’est que vous perdez votre place de décision et c’est vous qui vous excluser de l’instance décisionnel. Donc, il n’aura pas de tiraillement sur cette question, nous allons continuer le combat, la mobilisation et les actions continuent jusqu’à la victoire finale . Alpha Condé n’a plus de porte où de fenêtres par laquelle il pourra gagner cette forfaiture à l’endroit du peuple de Guinée »

Adama Hawa Bah