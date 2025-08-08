Le ministre de la santé, Oumar Diouhé Bah, en compagnie des responsables de commune urbaine de Sonfonia, a procédé, ce vendredi 8 août 2025, à l’inauguration du plus grand centre de santé amélioré de la localité.

Doté d’installations sanitaires et logistiques modernes, le centre comprend notamment un bâtiment principal, un service de consultations générales, un bloc opératoire, une maternité, ainsi qu’un laboratoire d’analyses médicales. Cet établissement sanitaire, baptisé Lauriane Doumbouya, est situé au quartier Kobaya Plateau. Il a été réalisé par le ministère de la Santé, en collaboration avec le gouvernement.

Dans son discours, la présidente de la délégation spéciale de Sonfonia, Madina Dansoko, a exprimé sa satisfaction.

« Aujourd’hui est un grand jour historique pour notre commune. Nous inaugurons le plus grand centre de santé de notre commune, un centre de santé amélioré, moderne, fonctionnel, équipé et prêt à servir chaque habitant de Sonfonia. Ce n’est pas simplement un bâtiment que nous offrons, c’est une porte vers un avenir plus sain, vers une meilleure prise en charge de nos familles, de nos enfants et de nos aînés. »

Elle a également remercié les autorités pour leur engagement :

« Monsieur le ministre de la Santé, la commune urbaine de Sonfonia vous remercie et vous honore aujourd’hui. Avant tout, je veux exprimer au nom de toute la population de Sonfonia notre grande gratitude à monsieur le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, qui, à travers ses orientations claires, ses priorités fermes et sa volonté constante de bâtir des projets concrets, utiles à notre pays. Nous lui disons merci, particulièrement pour ce centre, doté d’infrastructures techniques de base, qui propose des consultations curatives, des soins pérennes, des accouchements assistés, la vaccination, la prise en charge de la santé infantile, entre autres. »

La responsable communale a conclu en dévoilant la décision de donner au centre le nom de la Première dame :

« Aujourd’hui, pour marquer l’importance de cette infrastructure dans la vie de notre communauté, nous avons décidé de donner à ce centre de santé amélioré le nom de Centre de santé amélioré madame Lauriane Doumbouya. »

De son côté, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Oumar Diouhé Bah, a exhorté les habitants à s’approprier l’outil mis à leur disposition :

« Ce centre est un centre de vie, un lieu de prévention, de prise en charge, d’accouchement sécurisé, de vaccination, de promotion de la santé maternelle, néonatale, infantile et communautaire. Ce centre, il est le vôtre. Son bon fonctionnement dépendra aussi de votre appropriation, de votre vigilance citoyenne et de la collaboration avec les autorités sanitaires, les autorités locales et les communautés. »

Le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement en matière de santé publique :

« Je réitère ici l’engagement du gouvernement dirigé par le Premier ministre monsieur Amadou Oury Bah, à poursuivre sans relâche les efforts pour garantir à chaque Guinéen, où qu’il se trouve, l’accès à des soins de santé de qualité à moindre coût, la dignité et la sécurité conformément à la vision du président de la République. »

Ce centre de santé amélioré, selon le ministre, a été entièrement financé par le Budget national de développement (BND).