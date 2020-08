Publicité

Une famille a subi la colère de jeunes, le 6 août dernier, à Maférinyah, dans la préfecture de Forécariah. Le chef de famille a été ligoté puis jeté en pleine brousse, témoigne l’épouse de la victime.

Pour un domaine de terre étendu sur environ 30 hectares qui serait acquis depuis 1969, une famille a été attaquée à Maférinyah par des jeunes qui seraient venus de Coyah, de la sous-préfecture de Wonkifong et mais aussi de Maférinyah centre. L’épouse du chef de famille ligoté décrit la scène chez nos confrères de Maguineeinfos : « Les jeunes sont venus de Wonkifong, Coyah et Maferinya ici. Ils sont venus par centaine en moto et 3 ou 4 personnes par moto. Ils sont tombés sur notre mari, l’ont battu, attaché et jeté en brousse. Au même moment ils nous insultaient. Ils disent que ces terres leur appartiennent. Pourtant notre papa a acheté ces domaines depuis 1969. Tout le monde le connaît ici. Mais depuis sa mort, nous recevons tout le temps des menaces. Nous ne savons pas où aller ni quoi faire. Ça devient très compliqué pour nous ici. Actuellement mon mari est gravement blessé et ne peut même pas se lever. Un autre membre de la famille est sous le choc, donc dans un état très critique.»