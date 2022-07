De grandes décisions ont été annoncées en conseil des ministres jeudi relatives à l’assainissement du fichier de gestion administrative (FGA). Dans sa communication, le ministre du Travail et de la Fonction publique a énuméré plusieurs points à mettre en place afin d’assainir le secteur.

Selon Julien Yombouno, pour y parvenir, quelques stratégies ont été mises en place, notamment, l’organisation de missions spontanées de contrôle de présences et de dossiers au niveau des services centraux et déconcentrés en vue de détecter, de corriger les anomalies et les irrégularités dans le FGA (décès, en activité non déclarés, abandons de poste, doublons et double mandatement.

Outre cela, le ministre a cité également :

-Le recours aux fichiers natifs 1985 et 1990 pour détecter les cas dissimulés d’agents ayant atteint l’âge de la retraite;

-L’annulation systématique de tous les cas de compensations;

-L’a détection et la suppression de tous les cas de primes indues dans le FGA;

-Le contrôle physique des fonctionnaires non postés en vue de procéder à leur redéploiement dans les services déconcentrés pour combler les postes vacants;

-La déconnexion spontanée en début d’année 2022 de 178 comptes d’utilisateurs d’accès au FGA, principale source de tripatouillage et de corruption du Fichier.

«Pour ce qui concerne l’assainissement du fichier de gestion administrative (FGA), le conseil a décidé :

-D’engager urgemment le processus de biométrisation et de digitalisation du fichier de la fonction publique et des contractuels;

-De s’appuyer sur les expériences de l’armée et les associer étroitement dans la mise en œuvre de ce processus;

-D’inviter tous les ministres à faire le travail préliminaire d’assainissement des fichiers relevant de leurs départements respectifs;

-De rationaliser les politiques d’emploi et le processus de nomination dans les emplois publics en mettant l’accent sur les plans de carrière;

-De renforcer l’école nationale d’administration;

D’appuyer financièrement le ministère du Travail et de la Fonction publique afin qu’il puisse assurer efficacement sa mission…