Après les réquisitions et plaidoiries dans le procès intenté par Sékou Kaba, contre les prévenus Seydouba Sacko et Ismaël Condé, respectivement maire et premier vice maire de Matam, le verdict sera rendu ce jeudi 08 juillet au tribunal de première de Mafanco.

Poursuivis pour “escroquerie, entrave à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, les concessions et délégations des services publics et complicité” le maire Seydouba Sacko et Ismaël Condé seront situés sur leur sort.

Pour rappel, lors de l’audience du 28 juin 2021, la procureure Joséphine Loly, avait demandé à la juge Djénabou Donghol Diallo d’ordonner la relaxe des prévenus, après avoir constaté que les faits pour lesquels elle a engagé des poursuites ne sont pas constitués. Sur la même lancée, Jean Baptiste Haba, un des avocats de la défense, a salué le réquisitoire du ministère public, avant d’exiger des excuses publiques de celui-ci, pour avoir placé son client Ismaël Condé en détention.

Cependant, les avocats de la partie civile avaient quand à eux demandé à la juge de retenir les prévenus Seydouba Sacko et Ismaël Condé, dans les liens de culpabilité pour les faits qui leurs sont reprochés.

Il faut noter qu’Ismaël Condé un des cadres de l’UFDG, arrêté le 26 septembre 2020 sur la base d’un mandat émis le 21 août de la même année, est toujours en détention préventive à la maison centrale de Conakry.