Le ministre de l’Industrie et des PME a annoncé la relance des activités de l’ex-Salguidia. Une usine dont l’arrêt a fait des années et laissant les anciens travailleurs dans un état de détresse.

TIbou Kamara a fait l’annonce au cours d’un point de presse ce mardi, sur le sujet lié à « l’impact de coronavirus sur les industries et petites et moyennes entreprises (MPE) ».

La Guinée exportait 25 mille tonnes d’ananas, dans les années 70, avant l’arrêt de cette usine de jus d’ananas. Cela a permis le pays à se faire remarquer dans ce domaine. Après des années de chômage, le gouvernement guinéen a opté pour la relance des activités de l’usine.

Avec cette reprise, la Guinée, à travers Salguidia exportera dans les 5 prochaines années 70 mille tonnes d’ananas. Selon Tibou Kamara, cette usine produit du jus bio sans engrais chimiques, de souche bio avec un laboratoire certifiant la qualité pour l’exportation.

« C’est un symbole de notre engagement à industrialiser d’autres pays et aussi du génie créateur guinéen lorsque les conditions sont réunies. La relance de cette usine a été possible grâce à un partenariat avec une société émiratie qui est en association avec l’Etat guinéen pour créer la société arabo-guinéo-émiratie (SAGE) qui va reprendre en main les actifs de l’ex Salguidia et créer une unité industrielle des plus performantes dans notre sous-région et qui va venir combler un énorme vide dans ce secteur dans notre pays« , assure le ministre de l’Industrie et des PME.

Cependant, un souci se pose, a affiché Tibou Kamara. Quant on sait que la production d’ananas de la seule région de Forécariah ne suffira pas à l’approvisionnement de l’usine.

« Ce qui veut dire que la culture d’ananas va se développer davantage dans notre pays et ceux qui ont décidé de reprendre l’activité pour accroître leur production ont prévu des subventions aux paysans pour non seulement soutenir leurs efforts, mais aussi améliorer substantiellement leurs revenus« , estime le ministre.

La relance des activités de cette usine tiendra compte d’assister les communautés dans la réalisation de leurs programmes de développement économique et social, dans le cadre du contenu local: « Et c’est dans cet esprit que des hôpitaux et des mosquées seront construits. D’autres assistances seront également apportées aux communautés pour que l’installation de l’usine en tout premier lieu ait un impact direct sur leurs conditions de vie en plus de la plus-value dans notre économie nationale. »